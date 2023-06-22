ريهام عبدالغفور تهنئ والدها بعيد ميلاده: كل سنة وانت أكتر إنسان ببص له لفوق

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتهنئة والدها الفنان أشرف عبدالغفور بعيد ميلاده.

ونشرت ريهام صورة تجمعها بوالدها وعلقت قائلة: كل سنة وانت تعريف الحب، الإنسانية، الاحترام ، الحنية، التضحية، العطاء، الكرم، الرحمة، إنكار الذات.. كل سنة وانت ضهري وسندي وداعمي وأبويا وحبيبي وصديقي المقرب، كل سنة وانت أكتر بني آدم عمره ما ضايق حد أو خذل حد، كل سنة وانت أكتر إنسان في الدنيا ببص له لفوق لفوق أوي يا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديمك علينا نعمة وعقبال مليون سنة.

فيلم أولاد حريم كريم

وانضمت مؤخرا ريهام عبدالغفور لأبطال فيلم «أولاد حريم كريم» والذي يضم مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، ومن الأبطال الجدد؛ بشرى، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم محمد كريم، وفؤاد محسن، وساندي مراد، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.