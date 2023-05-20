ريهام عبدالغفور وأشرف زكي يقدمان واجب العزاء في جدة نور إيهاب

يقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء جدة الفنانة نور إيهاب، التي حرصت على الحضور في المقدمة لاستقبال العزاء مع والدتها وشقيقيها «منة وكريم».

وحرص على تقديم واجب العزاء، الفنان أشرف زكي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنانة ريهام عبدالغفور، صديقة والدة نور.

ريهام عبدالغفور تعلن وفاة جدة نور إيهاب

وكانت ريهام عبد الغفور أعلنت الخبر، ونعت الراحلة، وشاركت في جنازتها بمسجد السيدة نفيسة، إذ كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ووالدة صديقة عمري سارة رضا، السيدة ليلي عبد الغني السيد.. صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة في السيدة عائشة.. نسألكم الدعاء».