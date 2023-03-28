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ريهام عبدالغفور لـ«أنا والقناع»: «كنت بعاني من الخجل قبل كدة في بعض الأدوار»

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:30 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن تفكيرها اختلف بعد سن الـ40، ونجحت في إسقاط الخجل المبالغ فيه من حياتها: «كنت أعاني من الخجل في السابق من بعض الأدوار».

ريهام عبدالغفور: أمي متحفظة

وأضافت عبدالغفور، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، تقديمه الإعلامية منى عبدالوهاب، قائلة: «وأنا صغيره كنت دايما بقول إني مستحيل أعمل أدوار معينة، أمي متحفظة وأنا مبقدرش أقدم الحاجات دي لقناعات، ولو هناك مشهد يتطلب ارتداء المايوه من الممكن أن أناقشه قبل أن يتم تصويره بطريقة معينة، نظرا لعادات المجتمع أو الضيق الذي من الممكن أن تشعر به أمي».

ريهام عبدالغفور: بعمل أي دور بحبه 

وتابعت: «حاليا بقيت بعمل أي دور بحبه حتى لو كان فيها مشاهد كنت أرفضها من قبل»، وعن عمليات التجميل أوضحت أنها حق للجميع، ولكنها ترفض عمليات «البوتكس»، مؤكدة: «أحب شغلي أوي وبخاف عليه أكتر ما بخاف على شكلي عشان كده مبحبش أدخل في موضوع البوتكس».

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