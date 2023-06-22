«عشان ما تخسرش الدرجة».. نصائح للإجابة على الأسئلة الصعبة في امتحانات الثانوية

أوقات عديدة يشعر فيها طلاب الثانوية العامة بأن عقلهم توقف تماماً عن التفكير في أحد الأسئلة التي يصادفونها لأول مرة في مادة من المواد التي يؤدون امتحانها مثل السؤال الأشهر هذا العام في امتحان مادة اللغة العربية «تلت التسعة كام؟» والذي حيَّر بعض الطلاب في إجابته، لذلك يبحث العديد من الطلاب عن طريقة تمكنهم من الإجابة عن الأسئلة الصعبة وغير المتوقعة.

من المهم حل نماذج امتحانات عديدة

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب تأهيل طالب الثانوية العامة جيداً قبل امتحان كل مادة من خلال حل العديد من نماذج الامتحانات والتركيز على أسئلة الاختيار من متعدد لأنها تعتمد بشكل كبير للغاية على الفهم والربط بين الدرس وجزئياته ففي حالة مقابلة سؤال غامض في هذا النمط من الأسئلة فيجب على الطالب اتباع الآتي:

التزام الهدوء التام وعدم التوتر بأي شكل من الأشكال.

أن يترك الطالب الإجابة على السؤال إلى النهاية بعدما ينتهي من الإجابة على باقي الأسئلة.

ألا ينسى الطالب وضع علامة أو كتابة ملاحظة تذكره بالسؤال الصعب.

أن يحاول التفكير جيدا لاستنتاج الخيار الأقرب إلى الصواب.

يشير الخبير التربوي إلى أن وجود الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة أمر غاية في الأهمية لصالح طلاب الثانوية العامة لأنه يساعد الطالب في جمع الدرجات لأن التصحيح في هذا النوع ممن الأسئلة يقوم به المعلم ويعود تصحيحه للاجابات بالشكل التقديري.

نصائح للإجابة على الأسئلة المقالية

ويوجه «حمزة» العديد من النصائح للطلاب أثناء الإجابة على السؤال المقالي ومن ضمنها:

قراءة السؤال بشكل واضح عدة مرات.

التفكير في السؤال قبل الإجابة عليه.

كتابة كل ما يتعلق بالسؤال وعدم إغفال أي جزء لأن التصحيح يكون من تقدير المصحح.

عدم التردد في توصيل الإجابة أو وجهة نظرك في السؤال فيمكن أن يقتنع بها المصحح ويعطيك الدرجة الكاملة أو حتى نصفها.

الكتابة بشكل منظم وبخط مفهوم حتى لا ترهق المصحح.