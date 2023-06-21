تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم بعد اعتماد النتيجة رسميًا

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، تنسيق الثانوية العامة 2023 «المرحلة الأولى» في محافظة الفيوم بزيادة بلغت نحو 8 درجات عن تنسيق العام الماضي، بسبب ارتفاع نسبة نجاح الطلاب والدرجات مقارنة بالعام الدراسي المُنصرم، وذلك بعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية وتحديد متوسط مجاميع طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم بعد اعتمادها رسميًا من محافظ الإقليم.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 في كافة مدارس الثانوية العامة الحكومية على مستوى محافظة الفيوم، 233 درجة فأكثر، ضمن المرحلة الأولى من التنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم خدمات

وفيما يخص تنسيق ثانوي عام خدمات 2023 الفيوم، أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، من المقرر أن يتم تحديده بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع المدارس سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والتي سيتم تحديدها بحسب الكثافة الطلابية.

كما أنّه من المقرر أن يتم تحديده طبقًا للمجموع وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث من المتوقع أن يكون تنسيق ثانوي خدمات في مطلع شهر سبتمبر المُقبل.

تنسيق الثانوية العامة محافظة الفيوم تعليم خاص

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة محافظة الفيوم بالمدارس الخاصة فإنّ مديرية التربية والتعليم أوضحت صدور قرار وزاري بعدم تحديد القبول بالثانوي الخاص بالمحافظة، ولكن يتم تحديده في كل مدرسة على حدة على حسب متوسط الدرجات فضلًا عن الطاقة الاستيعابية بالفصول.

متى تنسيق الثانوية العامة 2023

وكشفت التربية والتعليم عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الفيوم، موضحةً أنّه يبدأ بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك بأسبوع، وتحديدًا يوم 9 يوليو المُقبل ويستمر لمدة شهر ونصف تقريبًا على أن ينتهي في 31 أغسطس المُقبل.

تنسيق تمريض الفيوم 2023

وحتى الآن لم تعلن مديرية الصحة بمحافظات الفيوم عن تنسيق تمريض الفيوم 2023 والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المُقبلة.