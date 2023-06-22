كيف تختار التكييف المثالي قبل الشراء؟.. السر في بطاقة الكفاءة

يزداد استخدام المواطنين للتكييفات في فصل الصيف، لتلطيف درجة حرارة الغرفة، ومواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، ويعد التكييف من أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء في المنزل، ما يجعل فواتير الكهرباء الخاصة بشهور فصل الصيف عالية.

ويعاني كثير من مستخدمي التكييف في المنزل، من ارتفاع فواتير الكهرباء عند استخدامه، ولتجنب ذلك يجب اختيار التكييف المثالي عند شرائه، الذي يوفر استهلاك الكهرباء، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية اختيار التكييف المثالي عند شرائه، لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، أو شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع أكثر من مرة، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كما يلي.

كيفية اختيار التكييف المثالي قبل الشراء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء باستمرار على توجيه النصائح للمواطنين، وإرشادهم لخطوات تساعدهم على التقليل من استخدام الكهرباء لتجنب ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية، وتمثلت توجيهاته في اختيار التكييف الأمثل عند شراءه، في الآتي:

1- يجب على المشتري مراعاة اختيار قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة التي يريد شراء التكييف لها، حتى يتمكن من الوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

2- يجب على المشتري أن يحرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة في كل مكان، كي لا يجد صعوبة في إصلاحه عند الحاجة لذلك.

3- يجب مراعاة اختيار الجهاز الأقل استهلاكا للكهرباء، من خلال البحث عن بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز، والتي توضح استخدام الجهاز واستهلاكه للكهرباء.

4- يمكن أن يستعين المشتري بفني تبريد وتكييف قبل شراء الجهاز، لمعرفة الأفضل والأنسب له، ومعرفة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء بحاجة للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك الأمر بالنسبة لتوصيلات التكييف، لاختيار أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو المنزل.