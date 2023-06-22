كشفت وزارة الكهرباء عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، من خلال منشورات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، والبالغ عدد المشتركين بها 5.4 مليون منهم 4.3 مليون مشترك بقطاع شبكات الجيزة والتي تضم إدارات الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة بينما يبلغ عدد المشتركين بشبكات القاهرة 1.7 مليون مشترك وتضم إدارات غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادي وحلوان و15 مايو عن الآليات التي يجب اتباعها للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

و كانت خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، التي حددتها شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة خطوات للاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية بعد الدخول علي رابط الشركة التالي : http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx ثم اتباع الخطوات التالية :

- الخطوة الأولى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثانية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الثالثة

تتم من خلال قيام المشترك تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

الخطوة الرابعة

تتم من خلال إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة الأخيرة

وهي تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على زر استعلام.

القضاء على أخطاء الفواتير وإتاحة الدقة والسرعة أثناء قراءة استهلاك المشتركين.

خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة

واتخذت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عددًا من الخطوات الإيجابية لخفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة وفقا لخطة وزارة الكهرباء والشركة القابضة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى القضاء على أخطاء الفواتير وإتاحة الدقة والسرعة أثناء قراءة استهلاك المشتركين.