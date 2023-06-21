9 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء في الصيف.. «افصل الفيش واعمل صيانة للتكيف»

يُعتبر فصل الصيف الذي بدأ اليوم رسميًا من أكثر فصول العام استهلاكًا للكهرباء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والذي يتسبب في تشغيل المكيفات والمراوح وأجهزة التبريد باستمرار.

الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، وجَّه في تصريحات تليفزيونية بعض النصائح لتوفير الكهرباء خلال فصل الصيف كما يلي:

نصائح لتوفير الكهرباء

1- مهم جدًا متابعة الاستهلاك ومعرفة ما تم استهلاكه ويظهر ذلك في شاشة استهلاك العدادات الديجتال.

2- متابعة العدادات التقليدية بشكل أسبوعي ومتابعة الاستهلاك عليها.

3- ضرورة الصيانة الدورية لجهاز التكييف وأن يكون مناسب للمساحة التي يقوم بتبريدها وتغطيتها ليقوم بالتبريد في أقصر وقت ولا يسحب كهرباء بشكل كبير.

4- صيانة فلاتر التكييف والحساسات الخاصة بالتكييف وتنظيفها من الأتربة.

5- التأكد من عدم تسريب التبريد في المكان المراد تبريده.

6- التأكد من حجب اشاعة الشمس خاصة في ساعات النهار.

7- ضبط درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة حيث كلما نزلت بدرجة الحرارة كلما زاد الاستهلاك «كل درجة بتقل بتزود الاستهلاك كتير».

8- الحذر في استخدام الكاتيل واستخدام الغسالة الاتوماتيك في البرامج التي تسخن المياة وكذلك الميكرويف.

9- أي جهاز كهرباء لا أحتاجه أقوم بفصله من مصدر الكهرباء خاصة شواحن الهواتف واللاب توب وفيش التليفزيون والريسيفر نظرًا لاستهلاكها الكهرباء حتى عند إطفاء هذه الأجهزة لأنها «تسرق الكهرباء».