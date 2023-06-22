وزير الصحة يتفقد التشغيل التجريبي بمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، التشغيل التجريبي لمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، بالتزامن مع انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية.

أول كيان طبي تأميني بالعاصمة الإدارية يعمل بالنظام الذكي وصديق للبيئة

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل تغطية صحية شاملة على مدار 24 ساعة لكل الفئات من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة، إذ يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبي تأميني بالعاصمة يعمل بالنظام الذكي وصديق للبيئة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الوزير تابع سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة، وعناية القلب، والطوارئ، إضافة إلى الاطمئنان على العمل بعيادات «العظام، القلب، الباطنة، الجراحة»، كما تفقد وزير الصحة غرف العمليات وقسمي المعامل والأشعة.

وأكّد «عبدالغفار»، أنَّ وزير الصحة اطمأن على توافر الخدمات المقدمة بالأقسام التي تم تشغيلها، مشيدًا بمستوى تجهيزات المستشفى بأفضل الأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر كل المستلزمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى.

المستشفى تصل طاقته الاستيعابية لـ200 سرير

وأشار «عبدالغفار» إلى أنَّ وزير الصحة استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول آليات ونظم العمل بالمستشفى بعد تشغيله تجريبيًا، مشيرًا إلى أنَّ المستشفى تصل طاقته الاستيعابية لـ200 سرير، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، إضافة إلى مبنى ملحق لسكن الأطباء والتمريض يتكون من 3 أدوار.

وتابع «عبدالغفار»، أنَّ العيادات الخارجية للمستشفى تضم 12 عيادة تخصصية تشمل «العظام، القلب والصدر، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، الرمد، أوعية دموية»، إضافة إلى 3 عيادات أسنان ومعمل لتركيبات الأسنان.

وقال إن وزير الصحة حرص على تفقد قسم المعامل، وقسم الأشعة والذي يضم أشعة «عادية، رنين، مقطعية، موجات فوق صوتية، ماموجرام» والذي سيتمّ تجهيزه بأحدث أجهزة الأشعة، وذلك لتقديم خدمات مميزة تتناسب مع المعايير العالمية، موجهًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة.

المستشفى يضم 24 ماكينة غسيل كلوي

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ وزير الصحة تفقد كل أقسام ووحدات المستشفى، ومنها قسم الطوارئ وغرفة عمليات الطوارئ، والغسيل الكلوي والذي يضم 24 ماكينة غسيل كلوي، وقسم العلاج الطبيعي والذي سيتمّ تجهيزه بأحدث الأجهزة المستخدمة عالميًا لخدمة المرضى، كما حرص وزير الصحة على تفقد وحدة العناية المركزة بقوة 22 سرير، ووحدة القسطرة القلبية، وغرف العمليات الجراحية بسعة 8 غرف عمليات، وغرفة عمليات القلب المفتوح، كما تفقد الوزير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، والاستقبال.

ولفت إلى أنَّ وزير الصحة، استكمل جولته بتفقد قسم حضانات الأطفال، وقسم النساء والتوليد، والذي يشمل على 3 غرف عمليات نساء، و8 غرف إقامة داخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، كما تفقد وزير الصحة، غرف فحوصات رسم المخ والعضلات وكشف السمعيات، بالإضافة الى وحدة التعقيم المركزي وتضم 3 أجهزة حديثة للتعقيم، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى.

رافق وزير الصحة، خلال جولته الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.