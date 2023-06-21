«الصحة» تحذر من 5 أعراض تظهر على الطفل: أنيميا خطيرة.. توجه إلى الطبيب

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض الهامة التى يجب ملاحظتها على الأطفال، وقائلة إن في حال ظهور هذه الأعراض لا بد من التوجه إلى الطبيب على الفور، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض الأنيميا المنلجية

وحددت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي الأعراض وجاءت على النحو التالى :-

- شحوب الجلد

- تسارع ضربات القلب

- تأخر النمو والبلوغ

- العدوي المتكررة

- نوبات ألم مختلفة حسب العضو المتأثر بضعف سريان الدم

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه الأعراض تدل على اصابة الطفل بفقر الدم المنجلي، لافتة إلى أن الأعراض تختلف من شخص الى اخر وتظهر عادة مبكرا في العام الأول من عمر الطفل.

وزارة الصحة توضح علاج الأنيما المنلجية

وعن علاج الأنيميا المنلجية، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم من خلال الأدوية المسكنة للالم وبعض المكملات الغذائية، وتلقي التطعيمات التى تحمى من العدوي وبعض الحالات يحتاج فيها المريض الى نقل الدم .

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة حماية أطفالهم، وقالت لحماية طفلك والاستسفسار عن الأمراض الوراثية يمكن التوجه إلى أقرب مركز للإرشاد الوراثي التابع لوزارة الصحة من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة وتلقي كافة التساؤلات ومعرفة أقرب مركز يمكن التوجه اليه والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.