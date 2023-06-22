دخلت الخدمة أثناء الحرب العالمية الثانية.. «سونوبوي» في مهمة عاجلة لإنقاذ «تيتان»

لا يزال مصير غواصة «تيتان» غير معلوم، إذ اختفت بعد وقتٍ قصير من هبوطها الأحد الماضي إلى موقع حطام سفينة «تايتانيك»، وعلى متنها 5 أشخاص بينهم 3 من أثرياء العالم، وهم رجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، وهاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة، والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، إضافة إلى الغواص الفرنسي بول هنري وكان.

البحث عن الغواصة «تيتان» المفقودة

بعد مرور 80 عامًا على نشرها لأول مرة للكشف عن الغواصات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، تشارك أجهزة السونار العائمة «سونوبوي» في مهمة إنقاذ عاجلة، لتدخل سباقا مع الزمن للعثور على الغواصة المفقودة، بعدما رُصدت أصوات طرق على فترات متقطعة مدتها 30 دقيقة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

معلومات عن أجهزة «سونوبوي»

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن أجهزة السونار العائمة «سونوبوي» المستخدمة في البحث عن الغواصة المفقودة، بحسب «سكاي نيوز»:

- استخدمت للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانية؛ للكشف عن غواصات U الألمانية.

- من الأجهزة التي يستعان بها لتتبع الغواصات النووية في جميع أنحاء العالم خلال الحرب الباردة.

- إلقاء هذه الأجهزة في البحر؛ لترصد عما يوجد في الأعماق، وإرسال المعلومات من خلال جهاز بث.

- نقل أي إشارات تلتقط من جهاز الإرسال الموجود على سطح الماء إلى الطائرة

- تتكون هذه الأجهزة من جزأين في علبة أسطوانية ترمى باتجاه الماء

- لا تزال هذه الأجهزة مستخدمة من قبل قوات عسكرية مثل البحرية الأمريكية ووزارة الدفاع البريطانية.

- استخدمت للبحث عن غواصة أرجنتينية اختفت عام 2017.

- البحث عن الصندوق الأسود لرحلة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة رقم 370 بعد اختفائها فوق المحيط الهندي.

ودخل الروبوت الفرنسي «فيكتور 6000» في سباق مع الزمن للبحث عن الغواصة المفقودة، والذي يمكنه الغوص لمسافات أعمق من السفينة الغارقة، ويزن نحو 4 أطنان، ويغوص بسرعة 1.5 عقدة، أي 2778 مترًا في الساعة، ويمكنه النزول إلى 20000 قدم غطسا تحت المياه، أي ما يعادل 6000 متر، ويحتاج إلى 4 ساعات للوصول إلى الغواصة المفقودة.