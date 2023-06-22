رئيس «الحدائق المتخصصة» بالقاهرة: تنسيق كامل لتقديم خدمات مميزة للزوار

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس مشروع الحدائق المتخصصة في القاهرة، إنّ هناك تنسيقًا كاملًا بين إدارة الحدائق ومديرية أمن القاهرة، لتقديم خدمات خاصة بشرطة المرافق والشرطة السرية والشرطة النسائية، وكل ما يتعلق بأمن المواطنين في الحدائق، مشيرا إلى أنّ هناك تنسيقًا آخر مع مديرية الصحة؛ لتوفير وجود عربات إسعاف بالقرب من الحدائق.

سيارات الإسعاف جاهزة باستمرار

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، المذاع على فضائية «DMC»، أن سيارات الأسعاف دائما ما تكون جاهزة لاستقبال أي حالة مرضية في الحدائق، لافتا إلى أن محافظة القاهرة بها الكثير من الحدائق المتميزة، وهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لتطوير تلك الحدائق بشكل دوري ودائم.

وأوضح أن أسعار تذاكر الحدائق المنتشرة على مستوى الجمهورية لا تزيد على 10 جنيهات للفرد، حيث إن هذا السعر مناسب للكثير من الأسر الراغبة في زيارة تلك الحدائق: «إحنا بنفتح من الساعة 8 صباحًا لـ12 بالليل، وبيكون عندنا 3 دوريات موجودة على مستوى أيام العيد».