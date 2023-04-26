حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الحدائق بحي فيصل في السويس

أشرف اللواء عمرو البغدادي، رئيس حي فيصل في السويس، على حملة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق، وإجراء أعمال رفع كفاءة الحدائق الواقعة في نطاق الحي؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالحفاظ على المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

حملة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق

وأجرى الجهاز التنفيذي لحي فيصل بإشراف اللواء عمرو البغدادي، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق الواقعة بنطاق الحي، وتم إزالة كافة أنواع الإشغالات بمزلقان المثلث وطريق الخدمة بمدينة السلام 1، بمدخل مدينة السويس وسط تأكيدات من رئيس الحي استكمال القضاء على الإشغالات والمخالفات الواقعة بنطاق الحي.

رفع كفاءة النظافة العامة والمسطحات الخضراء

كما رئيس حي فيصل، بمحافظة السويس، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والمسطحات الخضراء، في إطار المرور الميداني لتفقد ومتابعة انتظام سير العمل في عدد من مناطق وقطاعات الحي والشوارع الرئيسية، حيث قام بتفقد أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والمسطحات الخضراء بحديقة الخالدين بمنطقة الحرفيين، موجها قطاع الحدائق بالاهتمام بنظافة وري المسطحات الخضراء الواقعة بالحديقة.

كما وجه إدارة النظافة بالحي بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وازاله تجمعات القمامة والمخلفات وتجريد الرمال والأتربة بامتداد شارع الجيش، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة وتجميل شارع الجيش