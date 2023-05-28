أماكن الحدائق والملاهي والمتنزهات في مدينة جمصة

تعد مدينة جمصة بالدقهلية، قبلة المواطنين من أنحاء القرى والمدن بالمحافظة والمحافظات القريبة، للاستمتاع بالمدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتكون الوجهة الأساسية بعد شاطئ جمصة المطل على البحر الأبيض المتوسط الذهاب إلى الحدائق والملاهي برفقة ذويهم وأسرهم للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي تتمتع بها مدينة جمصة وتوفير كل وسائل التسلية والألعاب للأطفال وللأسرة وإنشاء مدينة الملاهي وركوب الدراجات بشوارع المدينة والتنزه في الحدائق والفرش على الأراضي الخضراء والاستمتاع بالجو مع ذويهم في فترة الليل بعد استمتاعهم بالبحر في فترة الصباح.

التقت «الوطن» بـ«أحمد أبو خالد»، المسؤول عن الإرشاد السياحي بمصيف جمصة، للكشف عن أماكن أهم المتنزهات والحدائق والملاهي والمطاعم في مدينة جمصة، قائلا: «يوجد بالمدينة السوق الرئيسي وهذا يعد من أهم الأماكن للتنزه والتسوق ووجود كل الرفاهيات في هذه المنطقة وتقع في وسط البلد».

أماكن الحدائق والملاهي والمطاعم بجمصة

حديقة ابن لقمان وتقع في منطقة ابن لقمان بجمصة

حديقة الأندلس في منطقة الأندلس

حديقة أم كلثوم وتقع في منطقة آمون

ويوجد في أماكن الملاهي بجمصة عددًا من الألعاب تبدأ من 10 جنيهات للعبة.

منطقة ملاهي بالقرب من مسجد نمرة في منطقة آمون

ملاهي شارع عمر بن عبد العزيز

ملاهي آمون

ملاهي الكرنك

ملاهي الأندلس

بينما تكون أسعار المطاعم في جمصة في متناول المواطنين «على قد الإيد»، وتوجد أهم المطاعم وأشهرها في شارع التطوير ويعرف بمسمى آخر شارع المطاعم بالقرب من موقف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى سوق السمك في شارع الكنيسة، وسوبر ماركت كبير ومعروف موجود في وسط البلد.

أول منتجع سياحي بجمصة

وتقول فاطمة بدير، صاحبة إحدى الفنادق بمدينة جمصة لـ«الوطن» إنه يتم تجهيز منتجع أمام شاطئ جمصة ويعد أول منتجع سياحي يتم إنشاؤه على مستوى محافظة الدقهلية، وتبلغ رسوم الدخول للمنتجع للفرد الواحد 100 جنيه والأسرة بـ300 جنيه على مدار 24 ساعة، والمنتجع يضم حمامات سباحة ومطعم وكافيه وألعاب ترفيهية وملاهي وكل وسائل الترفيه، أما في حال إذا كان السائح نزيل في الفندق يدخل النتجع مجانا.