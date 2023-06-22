4 نصائح لمرضى السكري أثناء الحج.. «اصطحب كمية كافية من الإنسولين»

وجه الهلال الأحمر المصري عدة نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنه يجب على المرضى اتباع إرشادات الطبيب، مشيرة إلى أنه على المريض أن يضع في حقيبته أثناء أداء المناسك ما يلي:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- وجود كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن .

- جهاز السكر المحمول.

- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

تقديم مختلف الخدمات الطبية على مدار الساعة للحجاج

من جانبها، أعلنت المؤسسة القومية للحج قيام البعثة الطبية لوزارة الصحة والسكان في الأراضى المقدسة بتقديم مختلف الخدمات الطبية على مدار الساعة للحجاج .

4 نصائح لتجنب الإجهاد العضلي خلال أداء مناسك الحج

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 4 نصائح لتجنب الإجهاد العضلى خلال أداء مناسك الحج وتتمثل فيما يلى :

- أخذ المسكنات واستخدام المراهم الباسطة للعضلات بعد استشارة الطبيب.

- استخدام الكرسى المتحرك لكبار السن وأصحاب أمراض الجهاز العضلى والعصبى .

- الحرص على تبريد المنطقة المصابة لتخفيف الألم.

وأشارت إلى أنه على جميع الحجاج عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ، واستخدام الشمسية، والإلتزام بارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة والمزدحمة ، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة .