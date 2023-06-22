28 ألف كيلو لحوم أضاحي و40 عجل بلدي للأسر الأكثر احتياجا في قنا

أعلنت جمعية الأورمان استكمال نشاطها الموسمي في توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة قنا، بتوزيع عدد 28 ألف كيلو لحوم أضاحي و40 عجل بلدي، ضمن مشروع صك الأضحية لهذا العام، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة قنا، ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هي إدخال الفرحة على المضحي، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت استعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأوضح شعبان أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية في مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بقنا، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا بقنا، من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعايا لأهالى محافظة قنا، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة تذبح خلال أيام العيد، وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.