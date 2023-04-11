«تضامن قنا»: توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بنقادة

نظم مكتب مشروعات الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، احتفالية بمركز شباب حاجر دنفيق في مركز نقادة لتوزيع 350 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى حاجر دنفيق ودراو وبشلاو وقربطان في محافظة قنا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة قنا وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أشرف الداودي، محافظ قنا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توزيع كراتين غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

وبحسب البيان الصحفي، أكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن توزيع كراتين المواد الغذائية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توزيع لحوم على الأسر المستحقة

وأضاف «شعبان»، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.