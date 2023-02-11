توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي.. يبدأ ببدائل اللحوم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، الذي انطلق اليوم في 12 محافظة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيما تنتظم غدا الأحد الدراسة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، وهي كالتالي:

منهج شهر فبراير 2023

- المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»: بدائل اللحوم - الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.

منهج شهر مارس

- المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»: الشراب الطبيعي والصناعي- جولة داخل مصنع شراب الفاكهة - اللين - سلامة الطعام وحفظه - تفادي المخاطر خلال العمل - الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ - شخصيات مصرية مؤثرة - المستكشف النشط.

منهج شهر أبريل

- المحور الرابع «الرؤية الفنية للعالم»

- تصميم وتنسيق حديقة

- تصميم العلامات التجارية وطرق عرض السلع

- عناصر العرض المسرحي

- فن التطريز

- شخصيات مصرية مؤثرة

- المستكشف النشط

- مراجعة المحور الرابع.

شهر مايو

امتحان نهاية العام