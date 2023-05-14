«النيل الأهلية للبحوث»: مصر تقدمت في التصنيفات العلمية العالمية بفضل دعم الدولة

قال الدكتور أحمد جمعة، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، إن مصر تقدمت 13 مرتبة في التصنيف الإسباني للجودة والاستشهادات لتصبح رقم 24 عام 2022، بعد أن كانت 37 منذ 3 سنوات.

تقدم كبير في مجالات متنوعة

وأضاف «جمعة»، خلال حواره المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر وصلت لمراكز عالية بلغت 11 و15 في الكيمياء التحليلية والبايوتكنولوجي بعد أن كانت في خانة العشرينات والثلاثينات، مشيرًا إلى أهمية الدعم المقدم من الدولة من خلال أكاديمية البحث العلمي وصندوق تطوير العلوم والنكنولوجيا، فضلا عن المشروعات الهامة للغاية مثل مشروع الجينوم المصري والمتحف الكبير والطاقة المتجددة وغيرها.

مردود البحث العلمي بعيد المدى

وتابع، بأن مردود البحث العلمي دائما بعيد، ونحتاج إلى مزيد من الخطوات للتشجيع على البحث العلمي، مشيرا إلى أننا بحاجة للانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة.