مصرع شخصين وإصابة 5 في انقلاب «ميكروباص» على طريق مطروح سيوة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، منذ قليل، في الكيلو 125 على طريق مطروح سيوة اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل ضحايا الحادث إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحايا حادث طريق مطروح سيوة

واستقبلت، اليوم الخميس، مستشفى مطروح العام ضحايا حادث سيارة ميكروباص من طريق سيوة مطروح، وجرى الدفع بفريق الإنتشار السريع من الأطقم الطبية والتمريض بقسم الإستقبال والطوارئ، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، وتوقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة على المتوفيين، وايداعهما داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح سيوة، وشرطة النجدة إلي موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.