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4 أفعال تفسد الحج ولا تُجبر بدم.. «الأوقاف» تحذّر ضيوف الرحمن منها

كتب:

إسراء سليمان
11:26 ص | الخميس 22 يونيو 2023
الحجاج

الحجاج

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من التنبيهات، ضمن دليل الحاج تحت عنوان «دليل الحاج يومًا بيوم حتى ثالث أيام التشريق»، حيث يجحب أن يتنبه الحاج بشدة إلى ما يفسد حجه، ولا يجبر فعله أو تركه بدم، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.

الوقوف بعرفة

1. فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا، لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): الحَجُّ عَرَفَةُ. 

طواف الإفاضة

2. ترك طواف الركن «الإفاضة»، فالإجماع أنّ من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه.   

السعي بين الصفا والمروة

3. ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافًا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنّ السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألَمَّ به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي. 

الجماع قبل الوقوف بعرفة

4. الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر يفسد الحج عند جمهور «المالكية - الشافعية - الحنابلة»، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة. وما عدا ذلك لا يفسد الحج ولا يبطله، وقد يستوجب دمًا وقد لا يستوجب.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.