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أسامة ربيع: نبني مارينا خضراء في الإسماعيلية لاستيعاب 85 يختا

كتب:

هانى حسن
01:36 م | الخميس 22 يونيو 2023
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الشائعات لا تطال قناة السويس فقط، لكنها تطال كل المشروعات القومية الناجحة التي أطلقتها الدولة المصرية مثل الطرق والكباري والأنفاق والمصانع.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير ودعم سياحة اليخوت، حيث أصبح العالم كله يهتم بها، ولدينا في القناة 3 مارينا يخوت، في الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس، ولكن سعتها كانت قليلة، لكننا الآن نقوم بعمليات تطوير مارينا الإسماعيلية وستستوعب 85 يختا بدلا من 10 يخوت كانت تستوعبها في الماضي».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «يتم العمل على تدشين مارينا خضراء جديدة في الإسماعيلية تستوعب ما بين 75 إلى 85 يخت، وستدار بالطاقة النظيفة، وستكون قناة السويس خضراء بحلول عام 2030».

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