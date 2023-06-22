مصرع سيدة وطفلتها في حادث سير على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

لقيت سيدة وطفلتها ذات الأربع سنوات مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إذ صدمتهما سيارة مجهولة، ولاذت بالفرار من مكان الحادث، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بسيدة وابنتها على طريق الإسماعيلية فايد، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

انتقال سيارة الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارتين إلى مكان الحادث، لنقل ضحايا الحادث لأقرب مستشفى، إلا أنه اكتشف وفاتهما متأثرين بإصابتهما، وجرى التحفظ على الجثامين لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت المصادر إن الضحايا، همم: «مشيرة عبد البديع محمد السيد 37 سنة مقيمة بمدينة فايد، ونجلتها في عمر 4 سنوات»، فيما جرى استدعاء أسرة المتوفاه لاستكمال الإجراءات القانونية.

انتقال ضباط المباحث الجنائية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال ضباط المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة وفحصها وفحص جميع الكاميرات الموجودة قرب منطقة الحادث للتوصل إلى السيارة وقائدها.

وانتقل ضباط مباحث فايد برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف إلى مكان الحادث، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.