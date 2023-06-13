وفاة تلميذة بعد 25 يوما من إصابتها في حادث سير بالغربية

توفيت طفلة تدعى هنا رضا إبراهيم، طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل المستشفى التعليمي بجامعة طنطا، بعد أن صدمتها سيارة نقل ثقيل أثناء خروجها من المدرسة الابتدائية بقرية القضابة التابعة لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الانتهاء من الامتحانات

وقال رضا عيسى، والد الطفلة، إن ابنته تدعي «هنا» تبلغ من العمر 9 سنوات، وطالبة في الصف الرابع الابتدائي، ومقيدة بمدرسة القضابة الابتدائية، لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم بعد معاناة استمرت 25 يوما، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل، حال خروجها من المدرسة عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

تشييع جثمان الطفلة

وأضاف والد الطالبة في حديثه لـ«الوطن»، أنها كانت في ثاني أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وبعد أن صدمتها سيارة نقل ثقيل تسببت في بتر قدميها، ثم فارقت الحياة اليوم، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن، وشُيع جثمانها بعد أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر.

بلاغ بحادث سير

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بسيون، وغرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بإصابة طالبة في العقد الأول من العمر بإصابات بالغة، إثر تعرضها لحادث سير حال خروجها من المدرسة عقب الانتهاء من أداء الامتحانات بقرية القضابة التابعة لدائرة المركز، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم متأثرة بإصابتها، وحرر محضر 10539 لسنة 2023 جنح بسيون.

الرأي القانوني

وأوضح سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل الخطأ، وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، في الفقرة الأولى التي نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.