إلغاء انتداب رئيس لجنة امتحانات ثانوية أزهرية في الشرقية

قرر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، إلغاء ندب رئيس لجنة ومساعديه لتقصيرهم في عملهم، وذلك خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الخميس للاطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل.

إلغاء ندب رئيس اللجنة والمساعد الثقافي

وخلال تفقده لجان إحدى الإدارات النائية، قرر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالشرقية إلغاء ندب رئيس اللجنة والمساعد الثقافي، والمساعد الشرعي لتقصيرهم في المهام المكلفين بها، وعدم تفعيل وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على الوجه الأكمل.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب، مايستحق مؤكدًا منع الغش بكل طرقة وأشكالة مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه لن يسمح بأي تقصير بأي لجنة بأي حال، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون على المخالفين المقصرين، إذ أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.