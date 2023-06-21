أمين عام «البحوث الإسلامية» يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في مادة النحو، اليوم الأربعاء، بلجنة معهد شبين الكوم النموذجي بنين، ولجنة معهد شبين الكوم النموذجي فتيات التابعين لمنطقة المنوفية.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ضرورة استفادة الطلاب من الوقت والعمل على حسن تنظيمه خاصة في أيام الامتحانات، والاستيقاظ مبكرا للمذاكرة فهو أفضل الأوقات ويكون فيه الاستيعاب أكبر، كما طالبهم بضرورة التركيز في قراءة الأسئلة أكثر من مرة لأن ذلك أدعى لعدم الخطأ، ومعرفة إجابة السؤال جيدا، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في نهضة وتقدم مصرنا الحبيبة، فالأوطان تُبنى بسواعد وجهود أبنائها المخلصين والمجتهدين.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435 ، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و253 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.