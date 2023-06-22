رفع حالة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى في القليوبية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها، موجها التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ولمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى، سائلا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا علي مصر، وهنأ بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى، مع رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ، وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات او حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.

المرور على المجازر خلال العيد

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ووكيل وزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها، والاهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء.

وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد صلاحيتها، من وضع لافتات تحذيرية بأماكن الإستحمام بالنيل - الرياحات - الترع، وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي، وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتاكيد على إجراءات السلامة بها.