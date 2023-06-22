فتح 33 مجزرا بالمجان طوال أيام عيد الأضحى في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، وتنفيذ خطة مديرية الطب البيطري لإحكام السيطرة على المجازر والأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة، وفتح 33 مجزرا بقرى ومراكز المحافظة بالمجان طوال أيام العيد.

نشر الوعي بين المواطنين

ووجه محافظ أسيوط مسئولي الطب البيطرى بالتواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الإرشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها، والتأكد من وجود الأختام على اللحوم وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظا على البيئة ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات، جاء ذلك خلال لقاءه بالدكتور صلاح الدين علي مدير مديرية الطب البيطري.

خطة مديرية الطب البيطرى

وأوضح محافظ أسيوطـ، أن عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة يبلغ 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، ويجرى فتحها بالمجان.

تكثيف الحملات على الأسواق

كما أصدر محافظ أسيوط، تعليماته المشددة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية.

رفع كفاءة المجازر

وأوضح المحافظ أنه جرى سبق إعلان تلقي المحافظة لطلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.