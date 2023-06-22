مناطق تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف.. منها «العاصمة الإدارية»

حددت وزارة النقل، المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف، والذي يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدة أن هذه النوعية من القطارات تخدم المدن الجديدة التي عملت الدولة على إنشاؤها في الفترة الأخيرة ويسهل حركة المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف، وفق تقرير لوزارة النقل:

المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف

- محطة عدلي منصور: وهي تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أوتوبيسات إقليمي ويتكامل مع الطريق الدائري.

- محطة العبور: تخدم مدينة العبور شمال طريق الإسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب جنوب طريق الإسماعيلية.

- محطة المستقبل: تخدم جمعية عرابي شمال طريق الإسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الإسماعيلية.

- محطة الشروق: ومحطة هليوبوليس تخدم مدينة العبور الجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الإسماعيلية ومدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي والتجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الإسماعيلية.

- محطة بدر: تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا.

- محطة الروبيكي: تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود.

- محطة حدائق العاصمة: تخدم مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية.

- محطة مطار العاصمة: تخدم مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية.

- محطة مدينة الفنون والثقافة: تخدم أكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من حي المال والأعمال ومدينة الفنون، كما سيتكامل مع مونوريل شرق القاهرة في محطة الفنون والثقافة فيؤمن الربط بين المجتمعات العمرانية على طريق الاسماعيلية مع المحور التسعين بالتجمع الخامس، ووصولا إلى مدينة نصر.

أما محطات الفرعة الشمالية:

- محطة المنطقة الصناعية تخدم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى التجمعات السكنية بالمنطقة.

- محطة العبور الجديدة تخدم مدينة العبور الجديدة الواقعة غرب الطريق الدائري الإقليمي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، إمكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الاسماعيلية وطريق بلبيس، حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على أماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة «Park & Ride» مثل محطة عدلي منصور ومطار العاصمة وبدر.