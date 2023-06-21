«النقل» ترد على شائعة تخفيض ميزانيتها إلى 600 مليون جنيه: الأرقام مغلوطة

ردت وزارة النقل على ما تم تداوله بشأن وصول ميزانية النقل إلى 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه، موضحة أن 600 مليون جنيه هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط وعن سنة مالية واحدة، وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بكافة الهيئات التابعة لها «الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل».

2 تريليون جنيه موازنة وزارة النقل بكافة هيئاتها

وأكدت الوزارة في بيان لها: «تبلغ موازنة وزارة النقل بكافة هيئاتها السابق الإشارة إليها خلال الفترة من 2014-2024 مبلغ 2 تريليون جنيه وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها وزارة النقل لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وهي موزعة كالتالي (مشروعات الطرق والكباري، 530 مليار جنيه، ومشروعات السكك الحديدية 225 مليار جنيه، ومشروعات مترو الانفاق والجر الكهربائي 1100 مليار جنيه ومشروعات النقل البحري 129 مليار جنيه، ومشروعات الموانئ البرية والجافة مبلغ 15 مليار جنيه، ومشروعات النقل النهري مبلغ 4 مليارات جنيه».

وشددت وزارة النقل على المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة التي تصدر من أشخاص موتورين مغرضين ويجهلون الحقائق، مناشدة المواطنين الاعتماد على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل.