محافظ أسيوط: تكثيف أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الأعمال بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة، وارتفاع معدلات التنفيذ اليومية بالمشروع، فضلًا عن تطهير مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طارئ.

تفاصيل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

وقال محافظ أسيوط، في بيان، إن إجمالي الترع الجاري تأهيلها بنطاق المحافظة 353 ترعة منها 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، كما يجرى تأهيل وتبطين 127 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والانتهاء من 227.498 كيلومتر بنسبة 80 % بتكلفة تبلغ مليار و240 مليون جنيه.

نقلة حضارية

وأشار إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واصفًا اياه بإنه بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف.