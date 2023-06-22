«التموين» تبدأ ضح اللحوم الضأن المبردة والمجمدة للمجمعات.. اعرف الأسعار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، طرح اللحوم الضأن المبردة والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين الثابتة والسيارات المتنقلة التي تنطلق في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على نطاق المحافظات.

أسعار اللحوم الضأن في المجمعات الاستهلاكية

وقال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ اللحوم الضأن المقرر بدء ضخها اليوم لفروع المجمعات الاستهلاكية تشمل على نوعين: «اللحوم المبردة وهي لحوم طازجة تُحفظ بعد الذبح مباشرة في غرفة تبريد بدرجات حرارة معينة، ثم تُعبأ داخل أكياس مفرغة من الهواء، واللحوم المجمدة التي تستوردها التموين من دولة البرازيل».

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنَّ أسعار اللحوم الضأن بأنواعها تشمل على التالي:

** سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيهًا.

** سعر كيو الضأن المجمد 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات

فيما تكثف وزارة التموين من ضخ اللحوم البقري في فروع المجمعات تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2023 وبأسعار مخفضة للمواطنين عن أسعار اللحوم في محال الجزارة والسلاسل التجارية، وتشمل أسعار اللحوم كالتالي:

** سعر كيلو اللحم السوادني الطازج 195 جنيهًا.

**سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا.

** سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا.