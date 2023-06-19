هل تُطرح اللحوم بأسعار مخفضة في محافظات القاهرة الكبرى فقط؟.. مصدر يجيب

قالت مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن توفير اللحوم الطازجة والمجمَّدة بأسعار مخفضة لا يقتصر فقط على طرحها في محافظات القاهرة الكبرى، مؤكدة على توفير مجموعة من السيارات المتنقلة والمبردة والمقرر لها أن تنطلق في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات، لتوفير اللحوم المخفضة لجميع المواطنين.

توافر اللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية

وأكدت المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالتزامن مع إطلاق المنافذ والسيارات المتنقلة المبردة لطرح اللحوم، يتم أيضا تكثيف وزيادة ضخ اللحوم بأسعار مخفضة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية المتوفر فيها ثلاجات وأقسام لبيع اللحوم.

تنويع مناشئ استيراد اللحوم

وبسبب الأزمة السودانية، أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مؤخرا تنويع مناشئ استيراد اللحوم الحية والمجمدة، من أجل ضمان استمرار وافر اللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية، سواء كانت السودانية أو البرازيلية أو الهندية، خاصة أن وزارة التموين كانت تعتمد على السودان كمصدر أساسي في استيراد رؤوس الماشية الحية.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتشهد المجمعات الاستهلاكية إقبالا كبيراً من قبل المواطنين لشراء اللحوم بأسعار مخفضة عن أسعار اللحوم في السوق المحلية، إذ يتم طرح اللحوم الطازجة بسعر 195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، واللحوم الهندية بسعر 130 جنيها للكيلو.