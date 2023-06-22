الأمن يضبط مخزن لحوم منتهية الصلاحية في باب الشعرية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، مالك محل لحوم مجمدة، يدير مخزنًا دون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على «كمية كبيرة من مقطعات اللحوم جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية».

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.