«الداخلية»: أمن المنافذ يضبط 2236 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

2236 مخالفة مرورية

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 2236 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام جرى ضبط 21 قضية، وتنفيذ 312 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة.