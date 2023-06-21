الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

قررت وزارة الداخلية، منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.