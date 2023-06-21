«الداخلية» تضبط 9 عناصر إجرامية خلال حملة أمنية في 3 محافظات

أكّدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن الدقهلية والقليوبية والشرقية، تورط 9 عناصر إجرامية لـ6 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذين من الأراضي الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – 6 قطع سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).