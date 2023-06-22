«أمن المنافذ» يضبط 5 قضايا تهريب بضائع وينفذ 261 حكما قضائيا

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة موسعة خلال 24 ساعة، وأسفرت جهوده عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و2446 مخالفة مرورية و28 قضية أمن عام، وتنفيذ 261 حكما قضائيا، وقضيتي تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.