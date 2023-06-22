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ضبط 40 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:04 م | الخميس 22 يونيو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت مدينة «البداري»، أسفرت جهودها عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «12 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، و15 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 25 متهمًا لـ13 منهم معلومات جنائية».

ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة، بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، تنفيذ 302 حكم قضائي.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع