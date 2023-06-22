ضبط 15 كيلو من مخدر «الآيس» قيمتها 7.5 مليون جنيه مع مسجل خطر في المقطم

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مسجل خطر في المقطم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس «الشابو»، وتروّيجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 15 كيلوجرامًا – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسيارة والهاتفان في النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين و500 ألف جنيه.