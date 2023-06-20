نشرت وزارة الداخلية، فيديو عن وصول بعثة أسر شهداء الشرطة إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج.

وجاء في الفيديو، كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقهم إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حج البيت الحرام في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديرا لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره، وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام.

وقالت إحدى السيدات: «بشكر الرئيس السيسي على كل حاجة بيعملها للشهداء ومن ساعة وفاة زوجي، مش شايفة منه إلا كل خير، وبشكره في كل لحظة وكل ثانية».

أسر الشهداء يشكرون الرئيس

وأضاف فرد من أسرة أحد الشهداء: «بشكر رئيس الجمهورية على اهتمامه بينا وكل سنة وحضراتكم طيبين»، وقال آخر: «فرحانين آخر فرحة بفضل ربنا، وإن ربنا كرمنا وهنحج السنة دي»، ولفتت أخرى: «وزارة الداخلية مقصرتش معانا في حاجة ودايما بيحاولوا يسعدوننا بأي قدر ممكن».