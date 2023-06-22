نموذج الامتحان التجريبي للكيمياء في الثانوية العامة.. اعرف توزيع الدرجات بالتفصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن نموذج الامتحان التجريبي للكيمياء، مشيرة إلى أنّ طلاب الصف الثالث الثانوى شعبة علمي علوم سيؤدون امتحان الكيمياء الأحد المقبل، والورقة الامتحانية معدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

اتاحة نموذج الامتحان التجريبي للكيمياء

وعن نموذج الامتحان التجريبي للكيمياء، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج للتدريب على شكل الأسئلة والحل كنموذج شبيهة لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

رابط الامتحان التجريبي للكيمياء

وأوضحت التعليم أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول إلى رابط الامتحان التجريبي للكيمياء، وطباعته والتدريب علي حل الأسئلة ومقارنتها بالإجابات، مشيرة إلى أنّ الامتحان التجريبي للكيمياء متاح عبر الرابط، ويمكن للطالب تحميله.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة لانضباط سير العملية الامتحانية، مشددة على توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، موضحة أنّه سيتم توزيع الامتحان كما يلي.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، بعد تعديل الورقة الامتحانية من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.