«التعليم المزدوج بالإسكندرية»: سوق العمل يحتاج إلى فنيين مدربين

قالت دعاء سعادة، رئيس المهن الصناعية بتعليم مزدوج الإسكندرية، إن مديري مجموعة من شركات خدمات السيارات والمعدات الثقيلة أكدوا أن سوق العمل في أمس الحاجة لفنيين مدربين، فيما يتعلق بإصلاح هياكل السيارات والدهانات.

وأضافت على هامش زيارة مجموعة من شركات خدمات السيارات والمعدات الثقيلة، أن التعليم والتدريب المزدوج يعد فرصة لتعاونهم مع وزارة التربية والتعليم، من أجل إعداد فنيين في هذه المهن على مستوى فني مميز، وفق احتياجات ومعايير سوق العمل.

4 مهن صناعية بمدرسة الرأس السوداء

وأوضحت أنه جرى فحص الفرص التدريبية المقدمة من الوحدة الإقليمية للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالإسكندرية، وبحث مدى توافر مقومات إنشاء مجموعة من المهن الصناعية كفصول ملحقة تعمل بنظام التعليم والتدريب المزدوج، بمدرسة الرأس السوداء الصناعية، والمتمثلة في:

- فني معدات ثقيلة وديزل

- ميكاترونيكس سيارات

- إصلاح هياكل السيارات

- دهانات سيارات

تدريب الطلاب بالمواقع التدريبية

فيما أكد المهندس أشرف عبد الله، الموجه العام للمركبات بالإسكندرية، أن تدريب الطلاب بالمواقع التدريبية يعد فرصة جيدة خصوصا فيما يتعلق بالدهانات وصيانة الهياكل.