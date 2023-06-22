«التعليم العالي»: الجامعات تنتهي من أعمال الامتحانات وتبدأ إعلان النتائج

اختتم عدد من الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الملجس الأعلى للجامعات، و بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، فيما يواصل عدد قليل من الكليات في أعمال امتحانات التيرم وفقا للوائح ونظم العمل الخاصة بها والخريطة الزمنية والجداول المعلنة منها.

الانتهاء من أعمال امتحانات التيرم الثاني

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أعمال امتحانات التيرم الثاني، موضحة أن الجامعات تختتم أعمال امتحانات التيرم خلال الأيام القليلة المقبلة.

جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن نتائج الامتحانات

ومن جهتها، أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أعمال تصحيها، موضحا أن الجامعة التزمت بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وفقا لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.