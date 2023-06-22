محافظ مطروح يعتمد نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية للعام والفني

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024/2023 المرحلة الأولى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة، وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حده.

تنسيق الإدارات التعليمية

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنّ خلال تنسيق الشهادة الإعدادية جرى تحديد مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية، بواقع 226 درجة، وإدارة البنجر 218 درجة، وإدارة الحمام 211 درجة والعلمين 193.5 درجة، والنجيلة 162 درجة، وبرانى 191 درجة وسيوة 203 درجة، وادارة الضبعة 186.5 درجة، والسلوم 264.5 درجة.

نظام القبول في الثانوي

وأضاف وكيل تعليم محافظة مطروح في بيان، أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة، فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي، حتى لا يحدث تباين في الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة.

تنسيق الثانوي الفني

وبجانب الثانوية العامة، اعتمد محافظ مطروح نتيجة تنسيق الثانوية الفنية مرحلة أولى بجميع مجالاتها، صناعي وزراعي وتجاري وفندقي.

تنسيق التعليم الزراعي

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 220 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية ووفقًا للمجموع الكلي الأعلى.

- مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 170 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط، نظرًا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع.

- الحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكة الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 148 درجة.

- مدرسة سيوة الزراعية الحد الأدنى للقبول 140 درجة.

- مدرسة براني الزراعية 185 درجة، ويجري قبول الطلاب والطالبات فيها بعد اجتياز الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية وفقًا للمجموع الكلي الأعلى.

التعليم الصناعي

وسجل تنسيق الثانوي الصناعي كما يلي:

- مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2، الحد الأدنى للقبول 220 درجة لفصل البترول، و190 درجة للبنين وللحاصلين على الإعدادية من إداراتي مطروح والنجيلة، و120 درجة للحاصلين على الإعدادية المهنية.

- مدرسة مطروح الصناعية بنات، الحد الأدنى للقبول 200 درجة، ويجري قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارات مطروح والنجيلة وبراني.

- مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو7، 176 درجة، ويجري قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة مطروح.

- مدرسة النجيلة البحرية فصول ملحقة، الحد الأدنى للقبول 160 درجة، ويجري القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط.

- مدرسة براني الصناعية بنين، 170 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة براني.

- مدرسة سيوة الصناعية 145 درجة للحاصلين على الإعدادية من سيوة.

- مدرسة الضبعة الصناعية بنين 160 درجة، والضبعة الصناعية بنات 165 درجة للطلاب الحاصلين على الإعدادية من الضبعة.

- الفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين، 150 درجة، ويجري قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع العلمين فقط.

- الفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام، الحد الأدنى للبنين 185 درجة وللبنات 198 درجة، ويجري قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة الحمام وقطاع البنجر.