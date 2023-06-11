تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات.. الحد الأدنى للثانوية العامة

انتهت عدة محافظات من اعتماد تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 للالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث أعلنت الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة للعام والخدمات، بينها محافظات أسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، وغيرها، فيما تستعد باقي المحافظات لاعتماد التنسيق والإعلان عنه عقب الانتهاء من تظلمات الشهادة الإعدادية وحساب المجاميع وتحديد درجات الحد الأدنى للقبول المناسبة للمجاميع.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإقليم، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 للالتحاق بالثانوية العامة، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول 230 درجة للثانوي العام، و205 درجة للفصول المسائية والخدمات.

وتضمن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسماعيلية، الحد الأدنى للقبول في المدارس الفنية والذي يبدأ من 240 درجة للمدارس التكنولوجية، و230 درجة لقسم اللوجستيات، و225 درجة لمدرسة المعدات الثقيلة، و217 درجة في مختلف الأقسام الميكانيكية.

محافظ أسوان يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 وفقًا لنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بالمدارس الحكومية 215 درجة، بينما بلغ نحو 140 درجة في المدارس الخاصة، وتراوح بين 140 وحتى 185 درجة في المدارس الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية، والمزدوجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، اعتمد اللواء محمد شريف محافظ الإقليم، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 ليبلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوي العام بالمحافظة نحو 225 درجة في المرحلة الأولى، بينما من المقرر أنّ يتم عمل حصر بالأماكن الشاغرة في مختلف المدارس عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، وخفض درجة القبول لاستكمال الكثافة الطلابية.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد

واعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 مُعلنًا أنّ الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية بالمدرسة بلغ نحو 244.5 درجة، وذلك بعد ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات

وينتظر عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات الذي من المقرر أن يتم اعتماده والإعلان عنه خلال الأسبوع المُقبل عقب الانتهاء من تظلمات الإعدادية وتحديد متوسط مجاميع الشهادة الإعدادية.