توزيع بونات مالية على 750 أسرة من الأولى بالرعاية في البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللقاء الذي عقد بمجمع دمنهور الثقافي مع 750 أسرة من الأولى بالرعاية بنطاق مراكز دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص والرحمانية، وجرى تسليم عدد من البونات المالية لدعم تلك الأسر بقيمة 300 ألف جنيه.

طرق اختيار الأسر المستحقة

وجاء اختيار الأسر بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد التأكد من استحقاقها لتلك المساعدات، وهي من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة.

تسليم بونات مالية لعدد من الأسر في البحيرة

وسلمت نائب محافظ البحيرة ورئيس البنك الزراعي المصري، الأسر بونات مالية في صورة قسائم لشراء لحوم وسلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والشركة القابضه للمواد الغذائية.

وتوجهت نائب المحافظ بالشكر لرئيس مجلس إدارة البنك، مثمنة جهود البنك وجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل جنبًا إلى جنب لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

ومن جهته، أشار رئيس البنك إلى خطة البنك الزراعي لتقديم قروض للسيدات بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، بقيمه 10 آلاف جنيه لكل سيدة، لإقامة مشروعات صغيرة وزيادة مصادر الدخل وتعزيزه، وذلك من خلال 100 فرع للبنك منتشرة بنطاق المحافظة.

شهد اللقاء، الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامح عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك، تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.