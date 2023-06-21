الكشف على 1493 مواطنا بقافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية على بن أبى طالب بمركز التحرير يومي الاثنين والثلاثاء، جرى خلالها الكشف على 1493 مواطنًا مجانا.

10 عيادات خلال قافلة طبية في التحرير

جاء ذلك من خلال وجود 10 عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 307 - عيادتي الأطفال 388 - الجراحة 185 - النساء 68، تنظيم الأسرة 18 - الجلدية 233 - العظام 210 - الأسنان 48».

تقديم خدمة التثقيف الصحي خلال القافلة

كما شهدت القافلة الطبية تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

ويأتي أيضا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية.