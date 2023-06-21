«صحة البحيرة» ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، رفع حالة الطوارئ القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات البحيرة.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

وأكد وكيل صحة البحيرة، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، للربط بين غرف الأزمات بالمستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية

وأعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وتأكيد تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها .

وأوضح أن هناك انعقاد في الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكل الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر.

وأكد ضرورة التأكد من استيفاء المجازر واللحوم لجميع الاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددا على أنه يجرى تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

وشدد على متابعة العاملين بمحال بيع اللحوم وأنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والمرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها، والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.