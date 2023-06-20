أيام قليلة تفصلنا عيد الأضحى، وفي تلك الفترة يقبل المواطنون على شراء اللحوم بكثرة، وخاصة ممن ليس لديهم قدرة على التضحية، ويبحثون عن أنسب أسعار اللحوم وأجودها، لذا يعد سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة الجيزة، محل اهتمام الكثيرون.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة الجيزة

وطرحت وزارة التموين لحوم الطازجة ومجمدة، بأسعار مخفضة حيث يصل سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين بـ195 جنيها للكليو في أماكن بيعها ومنافذها المتنوعة بمحافظة الجيزة.

وفي إطار سلسة خدمتها المقدمة لجمهور القراء، ترصد «الوطن» سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة الجيزة.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين

وجاء سعر كيلو اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بمحافظة الجيزة، منخفضًا عن أسعار اللحوم في محلات الجزارة والسلاسل التجارية 100 جنيه في الكيلو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحمة السوداني الطازج في منافذ التموين بمحافظة الجيزة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البرازيلي المجمد في منافذ التموين بمحافظة الجيزة 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة الهندي المجمد في منافذ التموين بمحافظة الجيزة 130 جنيها.

أماكن بيع لحوم التموين بمحافظة الجيزة

ويوجد عدد كبير من منافذ التموين بمحافظة الجيزة يباع بها اللحوم إلى جانب السلع الأخرى، وعناوينها كالتالي:

الزمالك: شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

الهرم: سوبر ماركت أسمة - شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.

الهرم: نهاية شارع فيصل - عمارات بيومي - بجوار مدرسة المستقبل.

الهرم: شارع التعاون - بجوار حلواني العبد.

العاشر من رمضان: المجاورة 30 – العاشر من رمضان.

مدينة 6 أكتوبر: الحى المتميز - سنتر الضياء بجوار سوبر ماركت الشاعر ومنفذ بيع الخبز بجوار أسواق القاهرة.

كما توجد سيارات متنقلة تابعة لوزارة التموين لبيع اللحوم توجد بالميدان والشوارع والنجوع والقرى.